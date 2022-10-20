Экспертиза цен в госзакупках помогла Москве сэкономить более 43 миллиарда рублей

За 9 месяцев текущего года власти Москвы сэкономили 43,7 миллиарда рублей за счет экспертизы цен в госзакупках, сообщила руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Результата добились за счет внедрения в систему госзакупок технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов.

«В январе – сентябре 2022 года проверка начальных максимальных цен контрактов (договоров), заключаемых для нужд заказчиков города Москвы, позволила сэкономить 43 миллиарда рублей бюджетных средств. Еще около 700 миллионов рублей удалось сэкономить благодаря проверкам межведомственной рабочей группы. Всего за 9 месяцев 2022 года экспертами было выдано свыше трех тысяч заключений», – сказала Мария Багреева.

Экспертизу начальной цены контрактов, за исключением ряд закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон и другим направлениям, проводит Аналитический центр Москвы. За 9 месяцев этого года его экспертами выдано более 2,8 тысячи заключений. При заявленной сумме закупок в 564,1 миллиарда рублей по результатам экспертизы сэкономлено более 32,5 миллиарда рублей.

Экспертиза цен позволяет Москве оптимизировать бюджетные расходы. Цены проверяют при цене контракта больше 10 миллионов рублей, если закупка проходит по 44 федеральному закону, и для договоров с начальной ценой 50 миллионов рублей и выше в случае закупки по 223 федеральному закону.

