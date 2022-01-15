Эксперт спрогнозировал рост ставок по вкладам в России
Ставки по вкладам в России будут увеличиваться меньшими темпами, нежели ключевая ставка Центробанка. Об этом рассказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин в беседе с агентством «Прайм».
Как отметил специалист, на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ ставки по кредитам будут расти примерно с такой же скоростью, как ставки по депозитам.
Брагин добавил, что в России может стабилизироваться ситуация с инфляцией, и в этом случае вероятность снижения кредитных ставок и процентов по вкладам будет очень высока.
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