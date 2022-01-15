Эксперт спрогнозировал рост ставок по вкладам в России

Как отметил специалист, на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ ставки по кредитам будут расти примерно с такой же скоростью, как ставки по депозитам.

Брагин добавил, что в России может стабилизироваться ситуация с инфляцией, и в этом случае вероятность снижения кредитных ставок и процентов по вкладам будет очень высока.

