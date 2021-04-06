Эксперт сообщил, как удвоить вложенные деньги
Если постоянно увеличивать первоначальную сумму инвестирования, новые доходности будут начисляться уже на большую сумму, при этом рост прибыли ускорится, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого.
«Вложив 1000 рублей под 5 процентов, через год вы получаете [на банковском вкладе] сумму 1050 рублей, и новые проценты буду начисляться уже на выросшую базу 1050, и тогда фактическая сумма через два года инвестирования под 5 процентов составит 1102,5 рублей», — сообщил эксперт.
Русецкий выразил уверенность в том, что сложный процент нужно использовать при расчетах долгосрочного инвестирования. «Если вы снимаете проценты со счета, выводите купоны и дивиденды, тогда на длинном горизонте вы проигрываете тем инвесторам, кто остается в рынке», - отметил финансист.
Заработать миллион можно не только, став владельцем прибыльного бизнеса, передает «Прайм» со ссылкой на финансового советника Анну Харченко.
По ее словам, стать обладателям состояния можно, если копить деньги.
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