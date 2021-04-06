Эксперт сообщил, как удвоить вложенные деньги

«Вложив 1000 рублей под 5 процентов, через год вы получаете [на банковском вкладе] сумму 1050 рублей, и новые проценты буду начисляться уже на выросшую базу 1050, и тогда фактическая сумма через два года инвестирования под 5 процентов составит 1102,5 рублей», — сообщил эксперт.

Русецкий выразил уверенность в том, что сложный процент нужно использовать при расчетах долгосрочного инвестирования. «Если вы снимаете проценты со счета, выводите купоны и дивиденды, тогда на длинном горизонте вы проигрываете тем инвесторам, кто остается в рынке», - отметил финансист.

Заработать миллион можно не только, став владельцем прибыльного бизнеса, передает «Прайм» со ссылкой на финансового советника Анну Харченко.

По ее словам, стать обладателям состояния можно, если копить деньги.

