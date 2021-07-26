Эксперт рассказал, когда покупать валюту для поездки в отпуск

По его словам, важно регулярно покупать валюту – для отпуска, накоплений или с другими целями — для формирования валютного портфеля.

В бюджете просто появится строка «инвестиции в валюту», которая по мере возможностей и в соответствии с реалиями рынка будет заполняться долларами и евро, купленными в фонд семейного благосостояния, отметил эксперт.

Ранее аналитики признали российскую валюту одной из самых недооцененных в мире на основании «индекса бигмака», который позволяет оценить реальный курс валют. Так, в Америке бигмак можно купить за 420 рублей, в России – 169, из чего следует реальный курс валюты РФ, который составляет 29,91 рубля за доллар по сравнению с фактическим в 74 рубля.

