Эксперт рассказал, когда покупать валюту для поездки в отпуск
Покупать валюту можно лишь в рамках грамотного ведения семейного бюджета – тогда вопрос инвестиций в валюту для отпуска перестанет быть важным, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика ФГ «ФИНАМ» Алексея Коренева.
По его словам, важно регулярно покупать валюту – для отпуска, накоплений или с другими целями — для формирования валютного портфеля.
В бюджете просто появится строка «инвестиции в валюту», которая по мере возможностей и в соответствии с реалиями рынка будет заполняться долларами и евро, купленными в фонд семейного благосостояния, отметил эксперт.
Ранее аналитики признали российскую валюту одной из самых недооцененных в мире на основании «индекса бигмака», который позволяет оценить реальный курс валют. Так, в Америке бигмак можно купить за 420 рублей, в России – 169, из чего следует реальный курс валюты РФ, который составляет 29,91 рубля за доллар по сравнению с фактическим в 74 рубля.
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