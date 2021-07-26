Эксперт рассказал, когда покупать валюту для поездки в отпуск

Покупать валюту можно лишь в рамках грамотного ведения семейного бюджета – тогда вопрос инвестиций в валюту для отпуска перестанет быть важным, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика ФГ «ФИНАМ» Алексея Коренева.

Рубль вновь стал одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака»

По его словам, важно регулярно покупать валюту – для отпуска, накоплений или с другими целями — для формирования валютного портфеля.

В бюджете просто появится строка «инвестиции в валюту», которая по мере возможностей и в соответствии с реалиями рынка будет заполняться долларами и евро, купленными в фонд семейного благосостояния, отметил эксперт.

Ранее аналитики признали российскую валюту одной из самых недооцененных в мире на основании «индекса бигмака», который позволяет оценить реальный курс валют. Так, в Америке бигмак можно купить за 420 рублей, в России – 169, из чего следует реальный курс валюты РФ, который составляет 29,91 рубля за доллар по сравнению с фактическим в 74 рубля.

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ФОТО: pxhere.com
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