Стало известно, как инвестор может потерять собственные средства
Любые инвестиции на фондовом рынке несут определенные риски, которые возрастают для тех, кто вкладывает в активы не собственные средства, сообщает «Прайм».
Кредитный риск или риск дефолта существует даже для самых надежных эмитентов.
Однако наибольшая вероятность потерять деньги - это торговля с «плечом», то есть использование заемных средств. Также потерять средства можно при банкротстве эмитента.
Готовые решения в области коллективных инвестиций, в частности, биржевые и открытые паевые фонды, могут помочь частным инвесторам эффективно вложить небольшие суммы. По словам эксперта, биржевые фонды следуют индексу на определенный класс активов.
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