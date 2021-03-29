Стало известно, как инвестор может потерять собственные средства

Любые инвестиции на фондовом рынке несут определенные риски, которые возрастают для тех, кто вкладывает в активы не собственные средства, сообщает «Прайм».

Кредитный риск или риск дефолта существует даже для самых надежных эмитентов.

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Однако наибольшая вероятность потерять деньги - это торговля с «плечом», то есть использование заемных средств. Также потерять средства можно при банкротстве эмитента.

Готовые решения в области коллективных инвестиций, в частности, биржевые и открытые паевые фонды, могут помочь частным инвесторам эффективно вложить небольшие суммы. По словам эксперта, биржевые фонды следуют индексу на определенный класс активов.

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ФОТО: РИА Новости
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