Эксперт рассказал, чем опасна покупка долларов

По его словам, сценариев с запретом на владение долларами или конфискацией счетов опасаться оснований нет. «Разве что, дело дойдет до прямого военного столкновения между Россией и США, но в таком случае всем будет не до долларов и рублей», — сказал эксперт.

Дроздов считает, что гораздо большую угрозу представляют массированные вливания денег, инициируемые администрацией президента США Джо Байдена, а также наращивание госдолга, ухудшение платежного баланса и рост дефицита американского бюджета.

Ранее стало известно, в каком случае доллар будет стоить 100 рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского. По его словам, для реализации такого сценария должно совпасть сразу несколько условий, что не исключено в нынешних реалиях.

