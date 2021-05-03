Эксперт рассказал, чем опасна покупка долларов
О рисках вложений в американскую валюту сообщил «Прайм» эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.
По его словам, сценариев с запретом на владение долларами или конфискацией счетов опасаться оснований нет. «Разве что, дело дойдет до прямого военного столкновения между Россией и США, но в таком случае всем будет не до долларов и рублей», — сказал эксперт.
Дроздов считает, что гораздо большую угрозу представляют массированные вливания денег, инициируемые администрацией президента США Джо Байдена, а также наращивание госдолга, ухудшение платежного баланса и рост дефицита американского бюджета.
Ранее стало известно, в каком случае доллар будет стоить 100 рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского. По его словам, для реализации такого сценария должно совпасть сразу несколько условий, что не исключено в нынешних реалиях.
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