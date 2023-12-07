Эксперт предупредил о подорожании импортных вин в 2024 году
Цены на тихие импортные вина в следующем году вырастут на 65 рублей, на игристые — на 85 рублей. Об этом заявил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин в беседе с Известиями.
Как отметил эксперт, такой рост цен связан с повышением акциза. Стоимость бутылки тихого вина увеличится на 55–56 рублей без учета НДС, игристого — почти на 78 рублей.
«На себестоимость с акцизом добавляется НДС, который платится на таможне. Соответственно, это еще 20% разницы между стоимостью до повышения акциза и после. Таким образом, общее повышение составит порядка 65 рублей для тихих вин и 85 рублей для игристых», — подчеркнул Липилин.
Повышение цен коснется напитков всех категорий. Подорожание станет ощутимым для вин недорогого сегмента по 300–400 рублей, а любители дорогих вин «его почти не заметят».
Как отметил Липилин, повышение акциза необходимо для стимулирования продаж российских напитков и усиления тренда на импортозамещение.
«На полке это повышение мы увидим с марта-апреля 2024 года, импортеры начнутся готовиться к нему заранее», — добавил эксперт.
Между тем Руспродсоюз сообщил о повышении цен на шампанское, пишет Ura.ru. За год напиток подорожал на 6,25% и стоит в среднем 465,6 рубля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru