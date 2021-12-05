Эксперт предсказал курс рубля на Новый год

Декабрь — традиционно не лучший месяц для рубля, однако в этом году предпосылок для обвала российской валюты не наблюдается, сообщает «Прайм» со ссылкой финансового эксперта Михаила Кузина.

Доллар впервые с августа поднялся выше 74 рублей

По его словам, россияне по привычке следят за нефтяными котировками, даже если не разбираются в рынке и не имеют брокерского счета. «Бюджетное правило Минфина, то есть резервная закупка валюты, не избавило экономику России от нефтяной зависимости, но избавило от нее рубль», — считает финансист.

Так, во время падения нефти 2018 года российская валюта сохраняла стабильность. При этом всегда сохраняется вероятность непредсказуемых потрясений на рынке, считает специалист.

Ранее аналитик Андрей Маслов сообщил, что рубль серьезно ослаб к доллару, но не продолжит падение в течение декабря.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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