Эксперт объяснил резкий рост банковских вкладов россиян

Ситуация с резким увеличением объемов банковских вкладов удивительна, несмотря на то, что вклады позволяют россиянам сохранить просевший за время пандемии уровень сбережений. Таким мнением поделился экономист Андрей Колганов.

Эксперт пояснил, что условия, предоставляемые банками, отнюдь не привлекательны для потенциальных вкладчиков.

«Многие банки вообще не практикуют хранение денежных средств в евро. К тому же проценты по вкладам по-прежнему остаются на низком уровне. Более того, в прошлом году наблюдался серьезный отток средств населения из банков. Ведь доллары практически не приносили никакой выгоды вкладчикам. Однако после затяжного кризиса в начале текущего года люди захотели сохранить оставшиеся в распоряжении денежные средства», — рассказал Колганов в беседе с News.ru.

По мнению экономиста, одна из главных причин подобной тенденции — постепенное восстановление российской экономики после пандемии. Колганов подчеркнул, что в стране сохраняется экономическая нестабильность, курс рубля «плавающий», и «надежной гаванью» является доллар. В связи с этим растут валютные вклады населения. Кроме того, на ситуацию повлияла неопределенность касательно темпов роста деловой активности в России.

Экономист считает, что оттока денежных средств из банков ждать точно не следует. Как отметил Колганов, национальная экономика демонстрирует небольшой рост, а также фиксируется относительный прирост реальных доходов населения.

«Люди хотят иметь резервы на черный день, ищут финансовой стабильности, пытаясь любыми способами увеличить свои сбережения после кризиса», — заключил экономист.

