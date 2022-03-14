Эксперт объяснил, как платить со смартфона в условиях санкций

По её словам, они работают на операционной системе Android. Эксперт назвала мобильную платежную систему MirPay, которая поддерживает работу карт «МИР». Лынов напомнила, что в процессе поиска альтернатив заблокированным сервисам существует высокий риск попасть в руки аферистов.

Она считает, что в скором времени стоит ожидать фишинговых рекламных кампаний, продвигающих некие удобные рабочие сервисы для онлайн и бесконтактной оплаты картами различных платежных систем.

Тем временем, платежный сервис Mir Pay может работать в замедленном темпе из-за большого количества загрузок новых карт.

