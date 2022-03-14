Эксперт объяснил, как платить со смартфона в условиях санкций
Существуют аналоги заблокированных сервисов для оплаты товаров и услуг с помощью смартфона, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяну Лынову.
По её словам, они работают на операционной системе Android. Эксперт назвала мобильную платежную систему MirPay, которая поддерживает работу карт «МИР». Лынов напомнила, что в процессе поиска альтернатив заблокированным сервисам существует высокий риск попасть в руки аферистов.
Она считает, что в скором времени стоит ожидать фишинговых рекламных кампаний, продвигающих некие удобные рабочие сервисы для онлайн и бесконтактной оплаты картами различных платежных систем.
Тем временем, платежный сервис Mir Pay может работать в замедленном темпе из-за большого количества загрузок новых карт.
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