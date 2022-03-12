Сервис Mir Pay предупредил о возможных замедлениях в работе
Платежный сервис Mir Pay может работать в замедленном темпе из-за большого количества загрузок новых карт. Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса.
«Уважаемые клиенты, из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса. Дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно. Пожалуйста, зайдите в приложение позднее», — отмечают в Mir Pay.
Сервис намерен увеличить скорость работы карт в ближайшее время.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+50 743 / сут.
Умерли
360 тыс.+674 / сут.
Выздоровели
15,2 млн+151 тыс. / сут.
- В Госдепе назвали условие ослабления санкционного давления на Россию
- Сервис Mir Pay предупредил о возможных замедлениях в работе
- Deutsche Bank прекратит деятельность в России
- Госдеп: США посчитают эскалацией отправку добровольцев с Ближнего Востока на Украину
- США ввели санкции против двух россиян за содействие ракетной программе КНДР
- Захарова опровергла информацию об угрозе со стороны Чернобыльской АЭС
- Минск и Москва считают, что при желании Киева конфликт можно быстро разрешить
- Pink Floyd удалит свою музыку с сервисов в РФ и Белоруссии
- ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу наличных долларов
- Путин и Лукашенко обсудили шаги по противодействию санкциям Запада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru