Сервис Mir Pay предупредил о возможных замедлениях в работе

«Уважаемые клиенты, из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса. Дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно. Пожалуйста, зайдите в приложение позднее», — отмечают в Mir Pay.

Сервис намерен увеличить скорость работы карт в ближайшее время.

