Сервис Mir Pay предупредил о возможных замедлениях в работе

Платежный сервис Mir Pay может работать в замедленном темпе из-за большого количества загрузок новых карт. Об этом говорится в сообщении на сайте сервиса.

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«Уважаемые клиенты, из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса. Дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно. Пожалуйста, зайдите в приложение позднее», — отмечают в Mir Pay.

Сервис намерен увеличить скорость работы карт в ближайшее время.

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Фото: facebook.com/mirpaycard
ТЕГИ:Карта МирПлатежные Системы
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