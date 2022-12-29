Эксперт назвала самые невыгодные в 2023 году сферы бизнеса

По её словам, непривлекательные варианты есть в любой сфере, в том числе в ретейле, логистике, продажах и маркетплейсах.

Она подчеркнула, что самыми невыгодными в 2023 году сферами бизнеса станут те, которые не имеют потенциала роста и в настоящее время уходят с рынка.

«Это может быть открытие розничной точки в непроходимом месте спального района или покупка задорого недвижимости для сдачи в аренду в не самой лучшей локации. Вот такие проекты не стоит рассматривать в качестве инвестиции», — заключила Волкова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении государственной поддержки небольших книжных магазинов до 2025 года, сообщает RT.

