Эксперт назвала самые невыгодные в 2023 году сферы бизнеса
Инвестор Татьяна Волкова заявила, что теоретически зарабатывать можно на всё, однако сначала нужно изучать спрос и объём рынка, сообщает NEWS.ru.
По её словам, непривлекательные варианты есть в любой сфере, в том числе в ретейле, логистике, продажах и маркетплейсах.
Она подчеркнула, что самыми невыгодными в 2023 году сферами бизнеса станут те, которые не имеют потенциала роста и в настоящее время уходят с рынка.
«Это может быть открытие розничной точки в непроходимом месте спального района или покупка задорого недвижимости для сдачи в аренду в не самой лучшей локации. Вот такие проекты не стоит рассматривать в качестве инвестиции», — заключила Волкова.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении государственной поддержки небольших книжных магазинов до 2025 года, сообщает RT.
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