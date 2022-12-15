Собянин принял решение привлечь инвесторов для создания производства ряда лекарств

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о заключении контракта на локализацию в столице производства 14 лекарственных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

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Отмечается, что по условиям контракта поставщик-инвестор возьмет на себя обязательство в ходе трех лет локализовать на территории Москвы производство лекарственных препаратов. Среди них будут десять международных непатентованных наименований, в числе которых, в частности, семь препаратов для лечения онкологических заболеваний, препарат для лечения онкогематологических заболеваний, два препарата для лечения диабета и два препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Так, частные инвестиции в проект должны составить не менее трех миллиардов рублей. При этом столичное правительство возьмет на себя обязательство о закупках выпускаемой продукции в течение шести лет. Таким образом, московские власти гарантируют стабильность поставок широкой номенклатуры лекарственных препаратов в медицинские учреждения города.

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ФОТО: РИА Новости
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