Эксперт допустил отказ от доллара и евро из-за антироссийских санкций
Антироссийские санкции Запада могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро, считает эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли. Об этом он пишет в своей статье для South China Morning Post.
Как отметил Кимберли, Россия в последние годы стремилась ограничить резервы в долларах и наращивала позиции в евро, золоте и юанях. Решение США и ЕС заморозить российские валютные резервы на фоне специальной операции РФ на Украине стало «нездоровым» прецедентом, требующим ускорения диверсификации резервов в мире.
Эксперт считает, что санкции в отношении России «дают Китаю мощный стимул к тому, чтобы отказаться от доллара и евро, и могут подтолкнуть другие страны последовать этому примеру».
Кимберли предполагает, что в качестве резервной валюты может использоваться юань.
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