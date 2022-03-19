Эксперт допустил отказ от доллара и евро из-за антироссийских санкций

Как отметил Кимберли, Россия в последние годы стремилась ограничить резервы в долларах и наращивала позиции в евро, золоте и юанях. Решение США и ЕС заморозить российские валютные резервы на фоне специальной операции РФ на Украине стало «нездоровым» прецедентом, требующим ускорения диверсификации резервов в мире.

Эксперт считает, что санкции в отношении России «дают Китаю мощный стимул к тому, чтобы отказаться от доллара и евро, и могут подтолкнуть другие страны последовать этому примеру».

Кимберли предполагает, что в качестве резервной валюты может использоваться юань.

