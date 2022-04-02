Эксперт дала прогноз, что будет с ценами на электронику в России
Стабилизация цен на рынке электроники ожидается после их сильного рывка. Об этом заявила digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева.
Как отметила эксперт, после взлета цен происходит очевидный откат: так, по данным ретейлера «Ситилинк», на фоне укрепления рубля некоторые ноутбуки стали дешевле на 20%.
По словам Сорвачевой, рынок электроники уже частично перестроил логистику и продолжает принимать необходимые меры, поэтому не стоит ожидать повышения цен и дефицита товаров.
«В любом случае отечественный рынок не останется без необходимой техники и электроники, а с учетом сотрудничества с дружественными странами в этом направлении, не стоит ожидать повышения цен и дефицита», — заключила эксперт.
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