Эксперт дала прогноз, что будет с ценами на электронику в России

Стабилизация цен на рынке электроники ожидается после их сильного рывка. Об этом заявила digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева.

В России снизились цены на бытовую технику и офисную бумагу

Как отметила эксперт, после взлета цен происходит очевидный откат: так, по данным ретейлера «Ситилинк», на фоне укрепления рубля некоторые ноутбуки стали дешевле на 20%.

По словам Сорвачевой, рынок электроники уже частично перестроил логистику и продолжает принимать необходимые меры, поэтому не стоит ожидать повышения цен и дефицита товаров.

«В любом случае отечественный рынок не останется без необходимой техники и электроники, а с учетом сотрудничества с дружественными странами в этом направлении, не стоит ожидать повышения цен и дефицита», — заключила эксперт.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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