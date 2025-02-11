Экс-глава АвтоВАЗа предсказал возвращение иностранных брендов в Россию

Андерссон отметил, что, хотя невозможно предсказать точную дату возвращения, некоторые компании могут потерять свои позиции на рынке, уступив их более быстрым конкурентам. Он добавил, что это касается не только России, но и других мировых рынков.

Андерссон возглавлял АвтоВАЗ с 2014 по 2016 год, покинув пост после критики со стороны «Ростеха», который владел блокирующим пакетом акций компании. С 2021 года он был генеральным директором UzAuto Motors, а в декабре 2024 года завершил свой контракт и стал советником японской компании Sanoh Industrial, передает «Радиоточка НСН».

