Экономисты заявили, что 500 миллиардеров владеют 40% бизнеса в России

Около 500 олигархов владеют 40% всех активов, принадлежащих россиянам, сообщило РБК со ссылкой на международную консалтинговую компанию Boston Consulting Group.

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Меньше 0,0001% взрослого населения владеют финансовыми активами в 640 миллиардов долларов. При этом часть самых богатых граждан, у которых более 100 миллионов долларов, сосредотачивает в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру (13%).

Сейчас в России около 57 тысяч долларовых миллионеров, но уже через пять лет их число увеличится до 75 тысяч, сообщило URA.RU. Как утверждает издание Forbes, в период пандемии коронавируса российские олигархи увеличили свое состояние на 207 миллиардов долларов. Теперь их общие активы составляют рекордные 663 миллиарда долларов.

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