Экономист: Время очного обучения студента не учитывается при начислении пенсии
Трудовой стаж не является определяющим фактором для начисления пенсии, тем не менее, в некоторых случаях он играет важную роль. Об этом рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в беседе с агентством «Прайм».
В частности, для досрочного выхода на пенсию может учитываться специальный трудовой стаж.
«Это трудовая деятельность, которую осуществлял гражданин в особых сложных условиях (вредные производства, тяжелые климатические условия и др.), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки», – рассказала эксперт.
Григорьева уточнила, что сейчас в трудовой стаж не входит время очного обучения студента, пишет РИА ФАН. При этом срок службы в армии и отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года учитывается, если человек работал до и после этих периодов.
По словам эксперта, пенсионные выплаты не зависят от стажа: на их размер влияет размер уплаченных работодателем страховых взносов, отмечает РЕН ТВ.
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