Экономист посоветовал не торопиться с продажей и покупкой иностранной валюты
Россиянам, которые хранят часть денег в иностранной валюте, не стоит избавляться от долларов и евро без острой необходимости. Об этом заявил экономист Игорь Николаев в беседе с «МК».
«Если есть срочная необходимость получить рубли, конечно, нужно продать валютные запасы. Если нет, то торопиться не нужно. Мы видим, что сейчас ограничения постепенно смягчаются, стало быть, ничто не помешает продать доллары позднее», — подчеркнул эксперт.
Экономист допустил, что курс доллара может вновь расти, и у обладателей валюты появится возможность выгоднее продать ее, отмечает телеканал «360».
При этом Николаев посоветовал отказаться от необдуманной покупки евро и долларов, несмотря на низкий курс. По мнению специалиста, валюту следует покупать только на те сбережения, которые не планируется тратить в обозримом будущем, пишет журнал «Профиль».
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