Экономист Голубовский: Одна причина мешает компаниям ЕС вернуться в Россию
Основным препятствием для возвращения европейских компаний на российский рынок является бюрократия в ЕС. Об этом в беседе с ОТР заявил аналитик компании «Золотой монетный дом», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
По его словам, процесс отмены санкций в Европе слишком сложен из-за множества комиссий и политических процедур. Голубовский отметил, что даже если Евросоюз решит отменить санкции, это потребует консенсуса среди множества стран, что делает этот процесс крайне медленным.
На российский рынок уже возвращаются компании из других стран. В 2023 году в Россию вернулось около 20 предприятий, а в 2024 году ожидается возвращение еще 240. Среди них компании, такие как Samsung и Hyundai.
По словам Голубовского, многие из этих компаний заинтересованы в возврате, так как российский рынок демонстрирует высокую рентабельность и сильный рубль, что делает возвращение выгодным, передает «Радиоточка НСН».
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