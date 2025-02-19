Экономист Голубовский: Одна причина мешает компаниям ЕС вернуться в Россию

Основным препятствием для возвращения европейских компаний на российский рынок является бюрократия в ЕС. Об этом в беседе с ОТР заявил аналитик компании «Золотой монетный дом», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

По его словам, процесс отмены санкций в Европе слишком сложен из-за множества комиссий и политических процедур. Голубовский отметил, что даже если Евросоюз решит отменить санкции, это потребует консенсуса среди множества стран, что делает этот процесс крайне медленным.