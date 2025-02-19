Экономист Голубовский: Одна причина мешает компаниям ЕС вернуться в Россию

Основным препятствием для возвращения европейских компаний на российский рынок является бюрократия в ЕС. Об этом в беседе с ОТР заявил аналитик компании «Золотой монетный дом», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

По его словам, процесс отмены санкций в Европе слишком сложен из-за множества комиссий и политических процедур. Голубовский отметил, что даже если Евросоюз решит отменить санкции, это потребует консенсуса среди множества стран, что делает этот процесс крайне медленным.

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На российский рынок уже возвращаются компании из других стран. В 2023 году в Россию вернулось около 20 предприятий, а в 2024 году ожидается возвращение еще 240. Среди них компании, такие как Samsung и Hyundai.

По словам Голубовского, многие из этих компаний заинтересованы в возврате, так как российский рынок демонстрирует высокую рентабельность и сильный рубль, что делает возвращение выгодным, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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