Экономист Беляев: Хранить доллары сейчас нецелесообразно

По словам эксперта, россияне по привычке видят в долларе надежный инструмент вложений. Беляев считает, что граждане хранят деньги дома из-за неуверенности и шаткости экономических перспектив, кроме того, люди опасаются возможного запрета обращения американской валюты в банках и не могут рассчитывать на проценты по таким вкладам.

«То есть если люди выбирают доллар, для них следующий шаг фактически безальтернативный, потому что он может быть только наличный или никакой», — указал экономист.

По словам Беляева, такой подход нецелесообразен, и сейчас намного выгоднее рубль. Экономист отметил «ползучее снижение» российской валюты по отношению к доллару, а также указал, что россияне приобретают валюту в банках по завышенному курсу, а впоследствии продают как минимум на 10% дешевле.

Эксперт поделился, что хранить сбережения в рублях выгоднее из-за высокой ставки по вкладам — 15-16 процентов годовых — превышающей темпы инфляции.

«В рублевой массе вы получите больше, чем если вы вкладываетесь в доллар», — добавил Беляев.

Между тем Центробанк сообщил, что в декабре 2023 года россияне купили валюты на рекордные 179 млрд рублей, наибольший объем покупок приходился на доллары и евро, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

