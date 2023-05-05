Доля переводов из России в Казахстан в марте превысила 40%
Объем денежных переводов из России в Казахстан в марте превысил 40% от суммы всех транзакций. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Национального банка республики.
Отмечается, что за первый весенний месяц в Казахстан было направлено 114 тысяч транзакций из-за границы на 29,9 млрд тенге ($67,5 млн). Количество и объем переводов увеличились на 24,4% и 15,6% по сравнению с февралем.
«По объему полученных денег из-за рубежа лидирует Россия - 12,2 млрд тенге ($27,5 млн, доля от общей суммы - 41%)», — говорится в материалах Нацбанка.
По данным регулятора, за первый квартал текущего года из РФ в Казахстан перевели 33,9 млрд тенге. Это более чем на 300% превышает показатели, зафиксированные за аналогичный период 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru