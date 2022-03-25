Телеграм: Отмена евродолларов и японских иллюзий

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В среду Владимир Путин объявил об оперативном переводе системы оплаты по поставкам российского природного газа в недружественные страны на рубли.

Политолог Павел Данилин называет заявление Путина важнейшим:

«На наших глазах рушится Бреттон-Вудская система. Доллар дискредитирован. Юань становится самой стабильной валютой, а рубль может вполне стать СКВ. Я бы даже сказал ЭНЕРГОРУБЛЬ».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркивает, что решение России спровоцировано недружественными действиями Запада:

«Своими действиями Запад сам запустил неизбежную своеобразную цепную реакцию. Ее уже так просто не остановишь. А уж каким будет период полураспада? Могу спрогнозировать, что не очень долгим. Сегодня весь мир видит, кто даже в условиях жесточайших незаконных санкций исполняет свои контрактные обязательства. Понятно, что речь идет о России… А кто в любой момент может выступить просто как мошенник. Настоящий мошенник. Или настоящий грабитель. Я считаю – то, что сделал Запад, заморозив, а фактически отобрав сотни миллиардов золото-валютных резервов России, это финансовое преступление».

«Темник» передает привет бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу, который днем раньше предложил западным странам перестать платить за нефть из России:

«"План Макфола" не продержался и суток. Напомним, что обамовский экс-посол США в РФ вчера предложил Западу продолжать получать российские энергоносители, но не платить поставщику по счетам, а переводить оплату на некие эскроу-счета до лучших времён. Теперь всё будет по-другому. Покупатели из недружественных стран, когда захотят купить российские товары, должны будут сначала приобретать рубли на валютном рынке. А дальше могут делать с ними, что захотят. Закупать ли товары или складывать их на эскроу-счета. Таким образом, как говорится – не было бы счастья, да несчастье помогло. Россия оказалась вынужденной повышать статус собственной валюты. Но такой подход, скорее всего, сохранится отныне и навсегда, а не станет только временной мерой на срок спецоперации и осложнения отношений с Западом».

«Темы. Главное (ГлавМедиа)» комментирует сообщения СМИ о том, что сразу после поручения Путина принимать оплату в рублях стоимость газа в Европе превысила 1350 долларов:

«Неправильно! Надо писать – цена газа в Европе превысила 140 494 рубля и 50 копеек».

«АДЕКВАТ Z» пишет, что уже в конце февраля было ясно, что перевод расчетов с недружественными странами в рубли является неизбежным:

«Пауза длиной в три с лишним недели, скорее всего, объясняется необходимостью негласной, "подкапотной" подготовки множества сопутствующих процессов, которая не может быть совершена в нулевое время. Но в любом случае это наверняка была именно пауза, а не размышления, делать или нет. <…> И да, как только технику отработают на газе, не будет ни малейших препятствий для перевода в этот же режим любых других категорий нашего экспорта противнику. Удар по и без того трещащим устоям старого миропорядка получается, без малейшего преувеличения, исторический. Оценить всю его силу нам еще только предстоит».

