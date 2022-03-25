Телеграм: Отмена евродолларов и японских иллюзий
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Газпром и его рубли
В среду Владимир Путин объявил об оперативном переводе системы оплаты по поставкам российского природного газа в недружественные страны на рубли.
Политолог Павел Данилин называет заявление Путина важнейшим:
«На наших глазах рушится Бреттон-Вудская система. Доллар дискредитирован. Юань становится самой стабильной валютой, а рубль может вполне стать СКВ. Я бы даже сказал ЭНЕРГОРУБЛЬ».
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркивает, что решение России спровоцировано недружественными действиями Запада:
«Своими действиями Запад сам запустил неизбежную своеобразную цепную реакцию. Ее уже так просто не остановишь. А уж каким будет период полураспада? Могу спрогнозировать, что не очень долгим. Сегодня весь мир видит, кто даже в условиях жесточайших незаконных санкций исполняет свои контрактные обязательства. Понятно, что речь идет о России… А кто в любой момент может выступить просто как мошенник. Настоящий мошенник. Или настоящий грабитель. Я считаю – то, что сделал Запад, заморозив, а фактически отобрав сотни миллиардов золото-валютных резервов России, это финансовое преступление».
«Темник» передает привет бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу, который днем раньше предложил западным странам перестать платить за нефть из России:
«"План Макфола" не продержался и суток. Напомним, что обамовский экс-посол США в РФ вчера предложил Западу продолжать получать российские энергоносители, но не платить поставщику по счетам, а переводить оплату на некие эскроу-счета до лучших времён. Теперь всё будет по-другому. Покупатели из недружественных стран, когда захотят купить российские товары, должны будут сначала приобретать рубли на валютном рынке. А дальше могут делать с ними, что захотят. Закупать ли товары или складывать их на эскроу-счета. Таким образом, как говорится – не было бы счастья, да несчастье помогло. Россия оказалась вынужденной повышать статус собственной валюты. Но такой подход, скорее всего, сохранится отныне и навсегда, а не станет только временной мерой на срок спецоперации и осложнения отношений с Западом».
«Темы. Главное (ГлавМедиа)» комментирует сообщения СМИ о том, что сразу после поручения Путина принимать оплату в рублях стоимость газа в Европе превысила 1350 долларов:
«Неправильно! Надо писать – цена газа в Европе превысила 140 494 рубля и 50 копеек».
«АДЕКВАТ Z» пишет, что уже в конце февраля было ясно, что перевод расчетов с недружественными странами в рубли является неизбежным:
«Пауза длиной в три с лишним недели, скорее всего, объясняется необходимостью негласной, "подкапотной" подготовки множества сопутствующих процессов, которая не может быть совершена в нулевое время. Но в любом случае это наверняка была именно пауза, а не размышления, делать или нет. <…> И да, как только технику отработают на газе, не будет ни малейших препятствий для перевода в этот же режим любых других категорий нашего экспорта противнику. Удар по и без того трещащим устоям старого миропорядка получается, без малейшего преувеличения, исторический. Оценить всю его силу нам еще только предстоит».
Министры и их пранкеры
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали фрагменты разговора с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, которому они позвонили, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В разговоре с пранкерами Уоллес не исключил возможности оказания помощи Украине в вопросе разработки ядерного оружия и сообщил, что Великобритания отправила Киеву более 4000 переносных противотанковых управляемых ракет (ПТУР). По словам британца, у Лондона уже заканчивается собственный арсенал.
«Мейстер» напоминает, что арсенал заканчивается не только у Лондона:
«Как тут не вспомнить, что вчера и позавчера совершенно аналогичные заявления (на Украину уже отправлены все имевшиеся запасы ПТУР и ПЗРК) сделали министры обороны Германии и Канады Кристина Ламбрехт и Анита Ананд. Удивляться тут нечему: раз существуют стандарты НАТО, то, разумеется, эти стандарты касаются и складских запасов. А потому в 3 странах, снабжавших Киев оружием с максимальной интенсивностью, прямо по принципу "последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья", запасы средств ПТО и ПВО закончились примерно в одно и то же время. Итак, физическая возможность эскалации со стороны НАТО уже исчерпана или исчерпается в самое ближайшее время. Неплохая новость».
Минобороны Великобритании призвало YouTube удалить записи разговора Уоллеса с пранкером как представляющие «значительный риск национальной безопасности Великобритании», тем самым признав все сказанное министром правдой.
Политолог Малек Дудаков пишет о профнепригодности британского ведомства:
«Любопытно, что никаких особых трюков для связи с высшими должностными лицами Британии не понадобилось. Стоило всего лишь разослать письма от лица как бы украинских дипломатов, и помощники министров, клюнув на удочку, тут же поспешили организовать видео-звонки. Показывает, каким низким является уровень информационной безопасности в британском правительстве. <…> Сейчас по делу о пранкерах в Лондоне начато целое расследование спецслужб. Казалось бы, шутка, но она вскрывает тотальную профнепригодность лидеров консервативной партии и грозит закончиться для неё болезненным поражением на следующих выборах, которые могут состояться уже в 2023 году».
«Стивен Б» считает, что кейс Бена Уоллеса должен войти в историю:
«Пара пранкеров одним звонком не только вывела на чистую воду министра обороны Великобритании, но и доказала, что вся информация, которую озвучивает российское Министерство обороны – правда. Действительно, Украина вела свою ядерную программу, и действительно – ей в этом помогает Запад. "Мы поддержим Украину, как друга, какой выбор она бы не сделала". Этими словам полностью был подтвержден тезис о ядерном оружии, в создании которого примут участие англосаксы. Теперь официально не секрет, что на Украину отправлены английские военные, а сама страна буквально накачивает Украину оружием. Все это вкупе с другими признаниями Уоллеса дискредитируют Запад и обнажают важный тезис: военный конфликт был изначально выгоден и важен для Запада, который приложил все усилия для раскачивания ситуации».
Еще одной жертвой российских пранкеров стала глава британского МВД Прити Пател. Она заявила в беседе с мнимым Шмыгалем, что английские семьи готовы принимать у себя и помогать украинским националистам и неонацистам.
Блогер Андрей Червонец не удивлен:
«Да кто бы сомневался, что британцы готовы поддерживать любую cвoлoчь и мpaзь, если она настроена враждебно к России. Тоже мне новость. Англосаксы и Гитлеру помогали – им не впервой помогать всякой швали. А потом всем рассказывают, какие они приличные, правильные. Да и вообще (по версии британцев), что могут знать остальные туземцы на Земле о правильности и приличии?»
«Политнавигатор» комментирует уровень компетентности Пател:
«Примечательно, что ей было поручено расследование ситуации со звонком пранкеров министру обороны Великобритании Бену Уоллису, однако это не помешало Пател самой стать жертвой розыгрыша».
Япония и её санкции
В ответ на присоединение Токио к антироссийским санкциям Москва объявила о решении выйти из переговоров с Японией по вопросу о заключении мирного договора, прекратить диалог о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах и реализацию безвизовых поездок японских граждан на эти острова.
«Землянка» пишет, что шансов получить Курилы у японцев в любом случае не было:
«Москва играла с Японией в дипломатический процесс и позволяла такую ритуальную активность японским премьерам до тех пор, пока она была заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества с этой страной. Участвуя в "ритуальных" переговорах, Москва косвенно усиливала внутриполитические позиции действующих премьеров – партнёров по переговорам. Но сейчас, с переходом Японии в откровенно недружественную позицию, необходимость помогать японским политикам в их политических играх отпала».
«Мышь в овощном» комментирует заявление главы кабмина Японии, который назвал решение России «неприемлемо жестоким»:
«Дипломатический язык может быть очень образным и эмоциональным, а может – максимально четким и конкретным. Как можно понять заявления Токио о "неприемлемости, неоправданности и недопустимости" отказа России от бесплодных переговоров о заключении мира между нашими странами? Как проявление негодования относительно действий нашей страны? Или как предупреждение о том, что подобный сценарий не устраивает Страну восходящего солнца, и там будут предпринимать некие конкретные действия, направленные на изменение ситуации в направлении, соответствующем ее геополитическим интересам? Не знаем. Знаем одно: нам нужно быть готовыми к абсолютно любому варианту развития событий на Дальнем Востоке».
«РАСПП: Бизнес. Азия. Китай» рассказывает, что Пекин очень доволен:
«Наш ответ самураю: инвесторы из Китая и Индии подают заявки на реализацию проектов на Курилах. <…> Вы можете представить себе зарево над Токио после прихода на "Северные территории" заклятых партнеров из Поднебесной? Это будет эпично».
«Всевидящее око» придумало новый тест на отношение к России:
«Как вычислить российского диверсанта? Нужно просто попросить его сказать "Итуруп" или "Кунашир". Если в конце начнет злорадно хихикать – значит, русский».
Неонацизм и его сорта
На этой неделе авторы каналов проводили параллели между Украиной и Германией.
Журналист Максим Григорьев пишет, что украинские военные прячутся за спинами мирного населения и ведут себя, как оккупанты:
«В Волновахе украинская национальная гвардия и военные, как и везде, прикрывались мирными жителями. Их позиции были прямо около домов и подъездов. В местах их расположения находим следы оружия и украденного ими у местных жителей имущества. Потерпевшие рассказывают, что они крали все, что можно, включая стиральные машины, телевизоры, одежду, белье. Все как во время войны 1941-45, когда немецко-фашистские войска грабили со словами "Матка – млеко! Матка – яйко! Шнелль. шнелль!", а украинские каратели им помогали. Только сейчас захватчики говорили на украинском, легко переходя на русский, но с западенским акцентом».
Во Львове облили зеленкой и привязали к столбам цыганских детей, бежавших из Киева, так как они якобы украли еду.
В этой связи «338» напоминает, что такое фашизм:
«Фашизм – это когда представителей отдельных народов, народностей, этносов, рас сначала психологически исключают из общества по придуманным причинам, затем физически изолируют от "чистой" части общества, а после ликвидируют. Фашизм – это когда осуществлялся геноцид разных народов, включая народы СССР, но в силу исторических парадоксов для памяти потомков остался почему-то геноцид евреев, то есть холокост. Фашизм – это когда кроме евреев первоочередной изоляции с последующим уничтожением подлежали цыгане. По части мародеров и их самосуда, разгул которого на Украине начался 24 февраля, обыватель может полагаться только на констатацию факта "это был мародер". Просто потому, что подтверждений мародерства не представлено, хотя исключать факты подобных деяний на территории отсутствия Закона нельзя. А вот интересно, притом даже очень. Как просвещенная Европа, с конца нулевых продвигающая повестку защиты рома и синти, отреагирует на нынешние цыганские погромы в ЦеЕвропейской Украине?»
Белорусский политик Артём Агафонов комментирует видео с консервами из «кадыровцев», как следует из надписи на банке:
«Вообще подобная степень расчеловечивания, характерная для украинской политической культуры, уникальна. Даже в гитлеровской Германии не было такого. Торт в виде младенца, консервы "Сепар в сметане" с надписью "содержит кусочки русскоязычных младенцев", теперь это. И весь этот, пусть символический, но каннибализм – под хиханьки и хаханьки».
На прошлой неделе лидер международного центра «Матица русинов» Петр Гецко обратился к Владимиру Путину с предложением преобразовать западную Украину в Карпатскую Русь. Русины – восточные славяне, живущие на западе Украины, – подвергаются дискриминации со стороны официального Киева.
«РосЗаВсемНадзор» рассказывает историю борьбы русинов за свои права:
«Русины пытались достучаться до Киева и добиться признания себя отдельной национальностью и, как следствие, получить статус национального меньшинства с соответствующими ему юридическими правами и обязанностями. Также представители этого народа просили придать Закарпатской области статус автономии в составе независимой Украины. Лидеры русинов не поддержали в 2014 году антиконституционный госпереворот на Украине, а один из лидеров русинского движения Петр Гецко прямо обращался к Владимиру Путину, и в частности, призвал восстановить государственность Подкарпатской Руси. А сейчас русины не желают входить в состав Украины, где назревают галицкие нацистские беспорядки, угрожающие русинам этническими чистками. Таким образом можно констатировать, что ни Порошенко, ни Зеленский не смогли или не просто не захотели решить вопрос этнокультурного многообразия страны. В результате Украина вместо федерализации пошла путем дискриминации и геноцида в отношении коренных народов, а сейчас киевская хунта пожинает плоды своей политики».
«Мюсли вслух» советуют обратиться к архивам:
«Минобороны РФ запустило на своём сайте проект "Архивы помнят все... Преступления украинских националистов забвению не подлежат". Для начала выложены документы января 1942 – ноября 1945 о кровавых массовых преступлениях и зверствах украинских националистов против своего народа. Например: "25 апреля 1944 года в лесу близ села Могильницы обнаружены 4 ямы с 34-я человеческими трупами, 2-е ямы с 12 человеческими трупами найдены в селе Могильницы, одна яма с 11 человеческими трупами обнаружена на конском кладбище и одна яма с 38 человеч. трупами в лесу южнее села Могильницы. Во всех ямах находится до 100 трупов мужчин, женщин и детей, зверски замученных граждан с. Могильницы и его окрестностей, а также пленных красноармейцев". Или: "Ребёнок, 6 месяцев, на позвоночнике трупа в области поясницы явно видно удар острым рубящим оружием /типом топора/. Труп 6-месячного с перерубленым позвоночником был сложен пополам и брошен в яму"».
Навальный и его приговор
Во вторник Алексей Навальный был приговорен к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и оскорбление суда.
«Харисов о политике» отмечает, что не удивлен никто:
«То, что именно этим все и закончится, было понятно уже во время первого приговора. Думаю, и сам Алексей понимал, что ничем хорошим его история не закончится. Бравада бравадой, но отвечать по закону придется всем. Собственно, ведь именно к этому он всех и призывал: жить по закону. Так в чем же проблема?»
«Железный Феликс» обращает внимание на равнодушие бывших соратников Навального:
«Примечательно, что Навальный давно никому не интересен и не важен. Около здания суда один мужчинка с картонным плакатиком пытался на камеру устроить концерт – но выглядело это максимально убого. И главное – на оглашении приговора не было и следа "верной супруги" Юли Навальной. Видимо, она уже окончательно положила с прибором на муженька и нашла дела поважнее. Сага с "бьюти-блогером" подошла к логическому финалу».
Юрист Илья Ремесло объясняет отсутствие интереса к Навальному:
«Сейчас уже очевидно, что шумиха вокруг Навального была искусственной, это заметно по резкой смене повестки "независимых" СМИ и западных политиков. А потом как будто кто-то взмахнул волшебной палочкой – и вся движуха стухла. Например, о фильме-шедевре, который все по команде облизывали, никто не пишет уже давно. Причём всё это стихло ещё до начала операции на Украине, значит, дело не в ней. Когда общественное мнение реагирует естественно, а не по указке – так не бывает. Вся эта движуха была заказным и искусственным надуванием резинового изделия "Навальный", имитацией "международной поддержки", а реально всем было плевать».
«РосСкандал» пишет, что либеральная оппозиция уже похоронила Навального и устроила свару за право занять его место:
«Знакомьтесь, экс-чиновник РФ Владимир Милов – агент Запада, навальнист и профессиональный предатель Родины. Сегодня этот гад хочет занять место лидера "оппозиции в изгнании" и активно копает под такого же недобитка Лёню Волкова (шеф штаба Навального). Дескать, Лёхе-то ещё сидеть ого-го! Милов заявил, что после того, как НАТО свергнет Путина, то он, Милов, станет главой оккупационной администрации. И этот жуткий фарс не какая-то фантастика – это обычная прослушка. Походу на место гауляйтера России метил сам Волков, но это неважно. Просто оцените амбиции! А также сколько мерзости схлынуло с тела страны, спасибо спецоперации!»
«Постовой» рассказывает, какая от Навального польза:
«Приговор Навальному стал логическим финалом его карьеры и оценкой всей его деятельности, когда борец с коррупцией сам был за нее же и осужден. Единственной косвенной пользой для страны от деятельности ФБК было вскрытие актива пятой колонны по всей стране, когда они в полном составе участвовали в массовых беспорядках. Это позволило правоохранителям заблаговременно нейтрализовать особо активных, в результате чего и протесты против денацификации Украины у нас в стране не имели размаха, а в защиту осужденного состоялся только одиночный пикет».
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