Доллар упал ниже 61 рубля впервые с 2020 года

Курс доллара опустился ниже 61 рубля впервые с января 2020 года, следует из данных Московской биржи.

Экономист рассказал, когда доллар достигнет 80 рублей

В ходе торгов американская валюта достигла отметки в 60,95 рубля.

Накануне доллар впервые с января 2020 года упал ниже 62 рублей, напоминает RT. При этом евро впервые с 2017 года опускался ниже отметки в 62 рубля, пишет Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
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