Доллар упал ниже 61 рубля впервые с 2020 года
20 мая 202210:32
Курс доллара опустился ниже 61 рубля впервые с января 2020 года, следует из данных Московской биржи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru