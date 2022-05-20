Доллар упал ниже 61 рубля впервые с 2020 года

Торговые сети РФ проверят на соблюдение сроков оплаты за продукты РФ может получить рекордные $100 млрд от продажи газа в ЕС СК завел новое уголовное дело после нападения на Пермский госуниверситет студента Посол Украины озвучил новые претензии в адрес канцлера ФРГ Дело лидера ДДТ Шевчука о дискредитации ВС РФ передано в Петербург