Доллар упал ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года.

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В ходе торгов американская валюта дешевела до 54,98 рубля (по состоянию на 10:09 мск). Однако несколькими минутами позже доллар незначительно укрепился и достиг отметки в 55,09 рубля.

В свою очередь, евро в начале торгов на Мосбирже подешевел до 57,91 рубля.

Накануне доллар опускался до отметки 55,46 рубля, напоминает телеканал «360». Стоимость американской валюты достигла минимальных показателей с июля 2015 года, пишет «Свободная пресса».

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