Доллар опустился ниже 91 рубля впервые с 12 февраля
Курс доллара опустился ниже отметки в 91 рубль впервые с 12 февраля, следует из данных Московской биржи.
В ходе торгов на площадке американская валюта потеряла 21 копейку, к 10:09 мск курс доллара составлял 90,94 рубля. При этом евро упал до 98,64 рубля.
В 10:23 по Москве доллар снизился до 90,92 рубля, евро — до 98,56 рубля.
Ранее доцент Департамента международного бизнеса, замдиректора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве РФ Валерия Минчичова спрогнозировала, что пара рубль-доллар в марте будет колебаться в коридоре 90,5−94,5 рубля. При этом курс евро составит 98−102 рубля, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru