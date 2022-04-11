Доллар и евро на Мосбирже подорожали на шесть рублей

Курсы доллара и евро на открытии торгов на Московской бирже увеличились почти на 6 рублей.

Эксперт сообщил, какой курс рубля может стать равновесным

Так, по данным площадки, американская валюта подорожала на 5,91 рубля, до 81,99 рубля.

При этом евро вырос на 5,98 рубля и стоит 88,68 рубля.

На минувшей неделе Банк России понизил ключевую ставку с 20 до 17% годовых, напоминает Ura.ru. Такое решение призвано стабилизировать национальную валюту, отмечает телеканал «360».

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