Доходы российских компаний снизились вдвое за шесть месяцев 2023 года

Доходы российских компаний за первые шесть месяцев 2023 года снизились вдвое по сравнению с первым полугодием 2022-го. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные аналитического портала Федеральной налоговой службы.

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Отмечается, что этот показатель снизился с 694,1 трлн до 342,2 трлн рублей. Согласно данным крупнейших компаний за девять месяцев года, тренд на снижение доходов действительно имеет место. В частности, выручка «Интер РАО» уменьшилась на 43%, «Газпрома» — на 36%, «Уралкалия» — на 26%, «Лукойла» — на 12%, «Роснефти» — на 8%.

Данные Банка России подтверждают тенденцию на общее сокращение доходов. Выручка крупнейших в стране экспортеров нефти и газа за три квартала 2023-го сократилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению экспертов, причинами снижения выручки компаний могут быть падение поступлений средств нефтегазовых организаций, высокая база прошлого года, спад покупательной способности внутри РФ. Кроме того, специалисты связывают ситуацию с внешними санкциями, сокращением экспортной выручки, нарушением логистических цепочек, перестройкой производственных процессов.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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