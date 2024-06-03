«Додо Пицца» подала в суд на Telegram из-за потери названия канала

Компания «Додо Франчайзинг» в мае подала заявление в Арбитражный суд Республики Коми к Telegram FZ-LLC из-за потери названия своего канала в мессенджере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные картотеки суда.

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Организация в своем иске просит признать действия мессенджера актами недобросовестной конкуренции, передать истцу название канала, а также внести изменения в условия использования, которые запретят приобретать имена пользователей, тождественные либо сходные до степени смешения с товарными знаками.

В заявлении указан Telegram-канал с названием Dodo pizza, сейчас в нем 28 подписчиков. В канале размещены четыре публикации, одна из них — о продаже ресурса за $575 тысяч или аренде на 12 месяцев за $57,5 тысячи.

Как отметила старший юрист IP и Privacy «Додо Пицца» Александра Акимова, в Telegram за криптовалюту TON продают любое название канала, после чего происходят случаи вымогательства у правообладателей за «огромные суммы». Эксперт указала, что обладатели товарных знаков не могут никак с этим бороться, а мессенджер не реагирует на запросы и не контролирует процедуру.

«Суть нашего иска в наличии подобного поля деятельности для мошенников, так как действующие правила Telegram чреваты репутационными рисками добросовестных участников рынка», — заключила юрист.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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