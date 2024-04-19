Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов россиян в Telegram

Мошенники начали красть аккаунты россиян в Telegram c помощью сети веб-сайтов с картинками, рассказали эксперты группы компаний (ГК) «Солар», передает ТАСС.

Фишинговые ресурсы маскируются под сообщества в Telegram с целью получить персональные данные пользователей. Отмечается также, что при таком способе кражи аккаунтов двухфакторная аутентификация может быть бесполезна.

«Привлекательная цена»: Россиян предупредили о мошенниках при покупке машин онлайн

Ранее сообщалось, что мошенники создали новые ресурсы ко Дню Победы, на которых ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей обещают выплату компенсаций.

Поддельные сайты обнаружили специалисты департамента Digital Risk Protection. Ресурсы разработали для участников мошеннических партнерских программ, привлекающих жертв на фишинговые и скамерские страницы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:МошенникиМессенджеры

Горячие новости

Все новости

партнеры