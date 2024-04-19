Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов россиян в Telegram
Мошенники начали красть аккаунты россиян в Telegram c помощью сети веб-сайтов с картинками, рассказали эксперты группы компаний (ГК) «Солар», передает ТАСС.
Фишинговые ресурсы маскируются под сообщества в Telegram с целью получить персональные данные пользователей. Отмечается также, что при таком способе кражи аккаунтов двухфакторная аутентификация может быть бесполезна.
Ранее сообщалось, что мошенники создали новые ресурсы ко Дню Победы, на которых ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей обещают выплату компенсаций.
Поддельные сайты обнаружили специалисты департамента Digital Risk Protection. Ресурсы разработали для участников мошеннических партнерских программ, привлекающих жертв на фишинговые и скамерские страницы, передает «Радиоточка НСН».
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