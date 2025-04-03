«Дочка» Google получила прибыль в России впервые с 2020 года

В документе говорится, что за 2024 год ООО «Гугл» получило чистую прибыль в размере 899 851 тысяча рублей.

До этого компания в течение трёх лет несла убытки. В 2021 году они составили 26,422 млрд рублей, в 2022 - 10,182 млрд рублей, а в 2023 - 3,126 млрд рублей.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 3,5 млн рублей из-за отказа ограничить доступ к запрещенному контенту, сообщает RT.

