«Дочка» Google получила прибыль в России впервые с 2020 года
Дочерняя компания Google впервые с 2020 года получила в России чистую прибыль. Об этом говорится в отчёте фирмы, который опубликован в базе Федеральной налоговой службы (ФНС).
В документе говорится, что за 2024 год ООО «Гугл» получило чистую прибыль в размере 899 851 тысяча рублей.
До этого компания в течение трёх лет несла убытки. В 2021 году они составили 26,422 млрд рублей, в 2022 - 10,182 млрд рублей, а в 2023 - 3,126 млрд рублей.
Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 3,5 млн рублей из-за отказа ограничить доступ к запрещенному контенту, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru