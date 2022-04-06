Дилеры оценили перспективы роста цен на автомобили в апреле

По словам гендиректора ГК «Автодор» Андрея Ольховского, потребители считают, что из-за снижения курса валюты поставщики должны снизить цены на автомобили.

«Но, к сожалению, это заблуждение – цены сохранятся. Эмоциональность ожидания снижения цен будет тормозить спрос», — отметил эксперт.

Директор «Авилон Мерседес-Бенц» Ренат Тюктеев согласился, что предпосылок для снижения цен на машины нет. Кроме того, сейчас трудно прогнозировать динамику цен на апрель из-за неопределенности на рынке, пишет РИА ФАН. Тюктеев напомнил, что ранее производители уже повысили рекомендованные розничные цены на 40-60%.

В свою очередь, гендиректор «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич считает рост рекомендованных розничных цен на авто маловероятным при сохранении текущих курсов валют и ситуации на рынке. Эксперт напомнил, что импортеры скорректировали прайс-листы еще в марте.

