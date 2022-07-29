DHL Express прекратит доставку грузов внутри России
Оператор доставки грузов DHL с 1 сентября прекратит экспресс-доставки грузов и документов внутри России. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В DHL отметили, что такое решение было принято из-за «существенных технических сложностей, связанных с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательных ограничений».
«АО «ДХЛ Интернешнл» более не будет иметь доступ к глобальной информационной системе DHL Express, обеспечивающей автоматизацию процессов оказания услуг экспресс-доставки внутри России. Это означает невозможность для клиентов создать или разместить новые заявки на доставку документов и грузов по России в глобальной информационной системе DHL Express», — подчеркнули в компании.
Принятые до 31 августа грузы для отправки по России будут доставлены получателям. После 1 сентября DHL продолжит осуществлять доставки из России за рубеж.
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