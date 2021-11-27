Девелоперы предупредили о росте цен на новостройки до 15%
Рост цен на новостройки в России в 2022 году замедлится, однако не остановится и может достичь 10-15%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на девелоперов.
«Полагаю, что в следующем году рост цен составит стандартные 10-15%. Конечно, было бы более объективно смотреть по регионам присутствия, но это усредненное значение», — рассказал коммерческий директор группы компаний «Страна девелопмент» Александр Гуторов.
В свою очередь, директор по маркетингу девелоперской компании MR Group Евгения Старкова отметила, что снижения цен на новостройки в следующем году не ожидается. Более того, остановка роста цен в среднесрочной перспективе вряд ли возможна из-за подорожания материалов, земли, банковского финансирования.
При этом сейчас в строительной отрасли идет процесс стабилизации на фоне замедления динамики изменения цен на стройматериалы, металл и подрядные работы. Об этом рассказала глава департамента продаж подмосковного жилого комплекса «Катуар» Оксана Федосеева.
В ближайшие месяцы при сохранении существующих тенденций средняя стоимость квадратного метра в новостройках может изменяться в пределах 1-2%. Таким прогнозом поделилась коммерческий директор девелоперской группы компаний «А101» Анна Боим. Однако цены на жилье могут расти быстрее, если расходы девелоперов продолжат увеличиваться, а темп выдачи разрешений на строительство останется прежним.
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