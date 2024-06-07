«Точно не Maxeed!»: «Автодом» анонсировал выпуск нового российского премиального автомобиля

Как добавил собеседник НСН, в перспективе нескольких лет на предприятии намерены выйти на существенный объем выпуска автомобилей.

«Наши планы основаны на достижении объема свыше 100 тысяч автомобилей в год к 2028 году. У нас несколько индустриальных партнеров, которые имеют компетенции в своем сегменте, будем брать самые лучшие решения у каждого, в итоге компилировать в качественный премиальный продукт. Просто прикручивать колеса - не наш путь. Мы новички в индустриальном автомобильном бизнесе, но на мой взгляд это больше преимущество чем недостаток. У нас нет зашоренности, мы вносим новые подходы в базовые процессы, будем ждать оценки наших клиентов в будущем», - резюмировал он.

Ранее АвтоВАЗ представил на Петербургском международном экономическом форуме свою новую модель - Lada Iskra. По словам президент компании Максима Соколова, это будет семейство автомобилей, в которое войдут седан и универсал, причем последний получит также вседорожную версию Cross, передает «Радиоточка НСН».

