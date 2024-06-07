«Точно не Maxeed!»: «Автодом» анонсировал выпуск нового российского премиального автомобиля

На российском рынке появится новая машина премиального класса, но название рассказал НСН генеральный директор «Автодома» Андрей Ольховский.

Информация о выпуске автомобилей под брендом Maxeed не соответствует действительности, однако производство действительно находится в разработке, сообщил в интервью НСН генеральный директор «Автодома» Андрей Ольховский.

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Бывший завод Mercedes-Benz, который в апреле 2023 года перешел российской группе «Автодом» с правом обратного выкупа, начнет выпуск автомобилей под собственным брендом Maxeed, сообщает РБК со ссылкой на источники. Однако Ольховский сообщил, что наименование еще не выбрано.

«Нам неизвестно, откуда взялось название Maxeed в СМИ. Оно еще не определено, но это точно не один из вариантов в нашем шорт-листе. Можем анонсировать, что в ближайшее время будет озвучено название нового бренда», - сказал он.
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Как добавил собеседник НСН, в перспективе нескольких лет на предприятии намерены выйти на существенный объем выпуска автомобилей.

«Наши планы основаны на достижении объема свыше 100 тысяч автомобилей в год к 2028 году. У нас несколько индустриальных партнеров, которые имеют компетенции в своем сегменте, будем брать самые лучшие решения у каждого, в итоге компилировать в качественный премиальный продукт. Просто прикручивать колеса - не наш путь. Мы новички в индустриальном автомобильном бизнесе, но на мой взгляд это больше преимущество чем недостаток. У нас нет зашоренности, мы вносим новые подходы в базовые процессы, будем ждать оценки наших клиентов в будущем», - резюмировал он.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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