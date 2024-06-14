СМИ: Ушедшая из России Coca-Cola вновь регистрирует свои товарные знаки

В 2022 году производитель приостановил деятельность в России и вывел с местного рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta. Теперь The Coca-Cola Company выразила намерение зарегистрировать три этих товарных знака.

«Они относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг – для напитков безалкогольных и алкогольных, газированной воды и др.», — отмечается в материале.

Ранее стало известно, что покинувшая РФ Starbucks Corporation подала в Роспатент восемь заявок на регистрацию товарных знаков, напоминает Ura.ru. Как отметил эксперт Moscow Digital School Спартак Хулхачиев, компания предприняла такие шаги, чтобы обезопасить себя от исков о прекращении старых брендов из-за неиспользования.

