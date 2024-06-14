СМИ: Ушедшая из России Coca-Cola вновь регистрирует свои товарные знаки
Американская компания The Coca-Cola Company в апреле подала в Роспатент заявки на на регистрацию трех своих товарных знаков. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на базу ведомства.
В 2022 году производитель приостановил деятельность в России и вывел с местного рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta. Теперь The Coca-Cola Company выразила намерение зарегистрировать три этих товарных знака.
«Они относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг – для напитков безалкогольных и алкогольных, газированной воды и др.», — отмечается в материале.
Ранее стало известно, что покинувшая РФ Starbucks Corporation подала в Роспатент восемь заявок на регистрацию товарных знаков, напоминает Ura.ru. Как отметил эксперт Moscow Digital School Спартак Хулхачиев, компания предприняла такие шаги, чтобы обезопасить себя от исков о прекращении старых брендов из-за неиспользования.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Бойцам СВО намерены обеспечить бесплатный вход в учреждения культуры
- Число предложений стажировок в России за год увеличилось на 68%
- Бой Макгрегора и Чендлера на UFC 303 отменен
- СМИ: Ушедшая из России Coca-Cola вновь регистрирует свои товарные знаки
- В Ростовской области нейтрализовали 70 беспилотников за ночь
- Над Курской областью сбили пять украинских БПЛА
- Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по убийству певца Талькова
- СМИ: Жители Флориды следили за российскими кораблями у Кубы
- Дроны ВСУ повредили резервуары нефтебазы в Воронежской области
- В США призвали заморозить конфликт на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru