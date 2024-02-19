«Десять тысяч рублей»: В России подростки официально не могут заниматься инвестициями
Тимур Нигматуллин заявил НСН, что для торговли подросткам требуется согласие органов опеки, а это сложный процесс.
В России подростки официально не могут заниматься инвестициями без согласия органов опеки, их счета имеют лимит в десять тысяч рублей ежемесячно, заявил инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в разговоре с НСН.
Количество счетов для подростков 13–19 лет на платформе американской брокерской компании Charles Schwab за 2019–2023 годы выросло на 150%, превысив 300 тысяч в 2023 году, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, некоторые подростки просят своих родителей открыть счета в брокерских конторах. В небольшие финансовые приложения, такие как Greenlight, подростки вкладывают больше денег, чем когда-либо прежде: в 2023 году — $20 млн, что в два раза больше, чем в 2021 году.
«Надо обсудить, что это за бум в США. Нужно понимать, что после пандемии сильно выросло в принципе количество активных счетов, не только среди подростков. Общее количество счетов увеличилось почти на 50%, подростки – это лишь доля небольшая. Рост доли подростков происходит на фоне упрощения доступа к торговым системам. Потому что компании развивают свое программное обеспечение. Еще десять лет назад нужно было устанавливать официальные терминалы, нельзя было просто купить акции в приложении. Сейчас все делается через приложение, все предельно просто и понятно», - объяснил он.
При этом, по его словам, в России для подростков действуют серьезные ограничения, полноценно торговать в связи с этим не получается.
«В России не так просто открыть счет подростку. Нужно согласие органов опеки для этого, чтобы подросток мог полноценно торговать. Создавать счет через родителей и неофициально его использовать нельзя, это незаконно. Это очень серьезное ограничение. Без этого можно получить доступ к счету, который ограничен в десять тысяч рублей в месяц. Это не инвестиции, это больше просто какие-то сервисы, которые позволяют разобраться в процессе. Десять тысяч рублей – это очень мало для инвестиций. Такая в России специфическая законодательная база», - рассказал собеседник НСН.
В России открыть брокерский счет самостоятельно можно с 18 лет, но многие просят об этом родителей, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков «Радиоточке НСН». По его словам, российские подростки не отстают от мирового тренда и активно интересуются инвестициями.
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