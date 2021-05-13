Дерипаска прокомментировал слова Мишустина о жадности производителей и торговых сетей

Миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Михаила Мишустина о жадности производителей и торговых сетей.

Кто тут самый жадный? Премьер нашел виноватых в росте цен

Накануне Мишустин в ходе выступления с ежегодным отчетом о работе правительства заявил, что рост цен на продукты в стране наблюдается в том числе из-за «жадности отдельных производителей и торговых сетей», напоминает МИР 24. Премьер отметил, что правительство имеет инструменты для того, чтобы «обуздать аппетиты» бизнеса, пишет «Свободная пресса».

Дерипаска во время заседания наблюдательного совета Института экономики роста имени Столыпина подчеркнул, что премьер высказал правильные мысли.

По словам миллиардера, «жадный бизнес понял» главу правительства, и предприниматели готовы обсуждать варианты решения проблемы роста цен.

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ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
ТЕГИ:Цены На ПродуктыРост ЦенМихаил МишустинОлег Дерипаска
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