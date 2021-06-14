Дерипаска прокомментировал проигрыш в суде США по делу о санкциях
Бизнесмен Олег Дерипаска назвал «предсказуемо абсурдным» отказ суда США отменить санкции и заявил намерении продолжить защищать себя. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя миллиардера.
Ранее американский суд отказал Дерипаске в иске с требованием отменить введенные против него санкции, поданном в 2019 году. По данным Минфина США, бизнесмен «был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают деньги» в интересах президента России Владимира Путина.
«Предсказуемо абсурдное решение. Cуд предпочел прикрыться процессуальными формальностями и проигнорировал суть дела, которая заключается в том, что санкции, несправедливо введенные против меня и основанных мной компаний, привели к разрушительным последствиям для сотен тысяч людей - и всё на основании нескольких бульварных статей», — считает Дерипаска.
Бизнесмен отметил, что Управление по контролю за иностранными активами (одно из подразделений Минфина США - прим. НСН) не соблюдает установленные процедуры, «может выбирать, какие доказательства раскрывать, а какие утаивать» и вкладывать в слова «тот смысл, который им удобен». Кроме того, по мнению Дерипаски, американская правовая система «заинтересована лишь в продвижении повестки американских политиков».
«Но политические интересы не должны быть выше правосудия. Я продолжу защищать как себя, так и тех, кого против их воли сделали пешками в грязных политических играх», — добавил миллиардер.
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