Дерипаска прокомментировал проигрыш в суде США по делу о санкциях

Ранее американский суд отказал Дерипаске в иске с требованием отменить введенные против него санкции, поданном в 2019 году. По данным Минфина США, бизнесмен «был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают деньги» в интересах президента России Владимира Путина.

«Предсказуемо абсурдное решение. Cуд предпочел прикрыться процессуальными формальностями и проигнорировал суть дела, которая заключается в том, что санкции, несправедливо введенные против меня и основанных мной компаний, привели к разрушительным последствиям для сотен тысяч людей - и всё на основании нескольких бульварных статей», — считает Дерипаска.

Бизнесмен отметил, что Управление по контролю за иностранными активами (одно из подразделений Минфина США - прим. НСН) не соблюдает установленные процедуры, «может выбирать, какие доказательства раскрывать, а какие утаивать» и вкладывать в слова «тот смысл, который им удобен». Кроме того, по мнению Дерипаски, американская правовая система «заинтересована лишь в продвижении повестки американских политиков».

«Но политические интересы не должны быть выше правосудия. Я продолжу защищать как себя, так и тех, кого против их воли сделали пешками в грязных политических играх», — добавил миллиардер.

