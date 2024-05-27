Депутат Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора «Уфанет»

Глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн призвал Федеральную антимонопольную службу заблокировать продажу 60% акций оператора связи «Уфанет». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо парламентария к главе ФАС Максиму Шаскольскому.

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В обращении Хинштейна отмечается, что мажоритарные акционеры башкирской компании Марат Ахметшин и Марат Фаттахов намерены продать контрольный пакет и направили ходатайство о согласовании сделки в ФАС. По словам депутата, продажа акций грозит негативными последствиями для российских органов власти и «существенным ущербом» правам и законным интересам граждан.

Хинштейн указал, что «Уфанет» владеет лицензиями ФСБ и ФСТЭК в сфере шифрования, криптографии, защиты информации, в связи с этим оператор имеет стратегическое значение. Также депутат попросил Генпрокуратуру инициировать иск о взыскании акций компании в пользу государства.

Аналитики оценивают стоимость ценных бумаг в 6 млрд рублей. Владельцы акций уверяют, что не собирались продавать доли. По словам Ахметшина, он готов к сделке, если будут предложения с «достойной стоимостью», однако таковых не поступало.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:компанияФАСАлександр Хинштейн

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