Депутат Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора «Уфанет»
Глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн призвал Федеральную антимонопольную службу заблокировать продажу 60% акций оператора связи «Уфанет». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо парламентария к главе ФАС Максиму Шаскольскому.
В обращении Хинштейна отмечается, что мажоритарные акционеры башкирской компании Марат Ахметшин и Марат Фаттахов намерены продать контрольный пакет и направили ходатайство о согласовании сделки в ФАС. По словам депутата, продажа акций грозит негативными последствиями для российских органов власти и «существенным ущербом» правам и законным интересам граждан.
Хинштейн указал, что «Уфанет» владеет лицензиями ФСБ и ФСТЭК в сфере шифрования, криптографии, защиты информации, в связи с этим оператор имеет стратегическое значение. Также депутат попросил Генпрокуратуру инициировать иск о взыскании акций компании в пользу государства.
Аналитики оценивают стоимость ценных бумаг в 6 млрд рублей. Владельцы акций уверяют, что не собирались продавать доли. По словам Ахметшина, он готов к сделке, если будут предложения с «достойной стоимостью», однако таковых не поступало.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru