Danone завершила продажу своих активов российской компании «Вамин Р»

Компания Danone завершила сделку по продаже своих активов в России компании «Вамин Р». Об этом сообщила пресс-служба французского производителя.

СМИ: В покупке активов Danone заинтересованы «Вамин Татарстан» и вице-премьер Чечни

Как напомнили в компании, в марте Danone получила от регулирующих органов РФ разрешения для продажи бизнеса по производству молочных и растительных продуктов российской «Вамин Р».

«Danone объявляет о завершении этой сделки», — указали в пресс-службе.

Французская компания инициировала процесс передачи активов осенью 2022 года, в июле прошлого года производитель «деконсолидировал деятельность» в РФ. Позже СМИ сообщили, что Danone хочет продать российский бизнес компании «Вамин Татарстан» за 17,7 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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