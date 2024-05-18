Danone завершила продажу своих активов российской компании «Вамин Р»

Как напомнили в компании, в марте Danone получила от регулирующих органов РФ разрешения для продажи бизнеса по производству молочных и растительных продуктов российской «Вамин Р».

«Danone объявляет о завершении этой сделки», — указали в пресс-службе.

Французская компания инициировала процесс передачи активов осенью 2022 года, в июле прошлого года производитель «деконсолидировал деятельность» в РФ. Позже СМИ сообщили, что Danone хочет продать российский бизнес компании «Вамин Татарстан» за 17,7 млрд рублей.

