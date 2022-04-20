Danone прекратила импорт в Россию продукции Evian и Alpro

«Danone приняла решение существенно изменить бизнес в России, переориентировав его на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание и прекратив импорт evian и Alpro», — отмечается в сообщении компании.

Кроме того, Danone напомнила, что направит всю прибыль и дивиденды от бизнеса в РФ на гуманитарные цели.

Ранее французская компания заявила, что не планирует уходить с российского рынка на фоне западных санкций, напоминает RT.

