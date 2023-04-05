Cisco уничтожила оборудование в России на 1,9 млрд рублей
В январе 2023 изготовитель сетевого оборудования и программных продуктов корпорация Cisco Systems ликвидировала материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 млрд рублей. Соответствующие данные опубликованы в бухгалтерской отчетности российского юридического лица «Сиско системс».
Сообщается, что были уничтожены IT-оборудование, запчасти, техника, офисная мебель, демонстрационное оборудование и транспортные средства.
Решение об уничтожении своей собственности компания приняла еще в августе прошлого года. Причинами тому послужили прекращение продаж и приостановка действия лицензии. Также свою роль сыграло отсутствие возможности реэкспорта.
Ранее сообщалось, что техника американских компаний Cisco и IBM, заявивших об уходе с российского рынка, перестанет работать в России по окончании срока действия текущих лицензий. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru