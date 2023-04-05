Cisco уничтожила оборудование в России на 1,9 млрд рублей

Сообщается, что были уничтожены IT-оборудование, запчасти, техника, офисная мебель, демонстрационное оборудование и транспортные средства.

Решение об уничтожении своей собственности компания приняла еще в августе прошлого года. Причинами тому послужили прекращение продаж и приостановка действия лицензии. Также свою роль сыграло отсутствие возможности реэкспорта.

Ранее сообщалось, что техника американских компаний Cisco и IBM, заявивших об уходе с российского рынка, перестанет работать в России по окончании срока действия текущих лицензий. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

