Четыре нестационарных торговых объекта на юге Москвы выставлены на торги

На городские торги выставлены четыре нестационарных торговых объекта в парках на юге Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Он рассказал, что заявки на участие можно подать до 26 августа, а открытые аукционы пройдут 31 августа в электронной форме на торговой площадке «Росэлторг».

«Сейчас на юге Москвы в зоне отдыха «Борисовские пруды» и в парке имени Ю.М. Лужкова предлагается четыре нестационарных торговых объекта под открытие сезонных кафе, пункта проката и досугового центра. Договоры с победителями аукционов будут заключены на пять лет, при этом торговую деятельность можно вести с 1 мая по 1 октября», — отметил глава департамента

По его словам, три из четырех объектов расположены в зоне отдыха «Борисовские пруды». По итогам торгов предпринимателям предстоит установить здесь две точки общественного питания площадью 12 и 26,5 квадратных метров, а также пункт проката оборудования в 20 квадратных метров.

Внешний вид и технические характеристики торговых объектов устанавливаются типовыми архитектурными решениями: фасады должны быть выполнены из композитных материалов, окна – из ламинированного ПВХ, предусматривается утепление.

Самый крупный нестационарный торговый объект площадью 130 квадратных метров предлагается в парке имени Ю.М. Лужкова. Его можно использовать под образовательные, культурно-досуговые и развлекательные цели. Павильон уже установлен, предпринимателям потребуется только оборудовать его под выбранную деятельность.

Принять участие в торгах могут представители бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей. Сумма ежемесячных платежей начинается от 27,5 тысячи рублей.

Больше информации о выставленном на торги городском имуществе, лотовая документация и правила поведения аукционов можно найти на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

