«Черноголовка» купила производителя чипсов «Принглс»
Компания «Аквалайф ресурс» входящая в группу «Черноголовка», объявила о прокупке российского бизнеса компании «Келлогг рус», выпускающей снеки «Принглс», сообщает ТАСС.
Отмечается, что компания завершила приобретение 100% долей, на что ранее от регуляторов были получены все необходимые разрешения.
«В ближайшее время ООО «Келлогг Рус» будет переименовано в ООО «Любятово», - указали в компании.
Ранее сети ресторанов быстрого питания в России добавили в меню лимонады «Черноголовки» после заявления Pepsi о прекращении продаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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