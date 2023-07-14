«Черноголовка» купила производителя чипсов «Принглс»

Отмечается, что компания завершила приобретение 100% долей, на что ранее от регуляторов были получены все необходимые разрешения.

«В ближайшее время ООО «Келлогг Рус» будет переименовано в ООО «Любятово», - указали в компании.

Ранее сети ресторанов быстрого питания в России добавили в меню лимонады «Черноголовки» после заявления Pepsi о прекращении продаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

