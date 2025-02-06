Carlsberg объявила о продаже доли в «Балтике» за 34 млрд рублей
Датская Carlsberg Group продала свою долю в российской «Пивоваренной компании "Балтика"» за 34 млрд рублей (около $345 млн). Об этом говорится в отчете организации.
Группа напомнила, что 4 декабря прошлого года завершила продажу активов «Балтики» и получила принадлежащие компании пакеты акций Carlsberg в Азербайджане и Казахстане.
«Стороны урегулировали все нерешенные юридические споры, включая вопросы прав интеллектуальной собственности. При этом Carlsberg получил деньгами около 2,3 миллиарда датских крон», — сообщили в Carlsberg Group.
В конце 2024 года группа заявила о продаже «Балтики», новым контролирующим акционером бизнеса в РФ будет организация, которой в равных долях владеют топ-менеджеры пивоваренной компании.
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