Бывший завод Volkswagen в Калуге продлит период простоя

Ранее «АГР» предупредил о простое до 31 марта для сотрудников, не задействованных в подготовке к запуску производства и ряде других видов работ.

«1 апреля всем сотрудникам... должны приехать на завод для ознакомления с приказом о следующем периоде простоя, его формой и длительностью, а также с другими нормативными документами», — указали в профсоюзе.

Требование не касается находящихся в командировках либо на больничном и привлеченных к работе.

Сроки продления простоя не уточняются. Ранее Volkswagen продал свои активы в России, напоминает RT.

