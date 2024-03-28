Бывший завод Volkswagen в Калуге продлит период простоя

Простой на бывшем автозаводе концерна Volkswagen, предприятии ООО «АГР» (AGR Automotive Group) в Калуге будет продлен после 1 апреля. Об этом сообщила первичная профсоюзная организация завода в группе в соцсети «ВКонтакте».

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Ранее «АГР» предупредил о простое до 31 марта для сотрудников, не задействованных в подготовке к запуску производства и ряде других видов работ.

«1 апреля всем сотрудникам... должны приехать на завод для ознакомления с приказом о следующем периоде простоя, его формой и длительностью, а также с другими нормативными документами», — указали в профсоюзе.

Требование не касается находящихся в командировках либо на больничном и привлеченных к работе.

Сроки продления простоя не уточняются. Ранее Volkswagen продал свои активы в России, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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