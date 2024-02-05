СМИ: На заводе в Калуге начнут собирать китайские Citroen и Peugeot

Расположенный в Калуге завод «ПСМА Рус» начнет выпуск автомобилей Citroen и Peugeot из китайских машинокомплектов, сообщил портал «Авто Mail.ru» со ссылкой на источники.

«Автотор» начнет серийное производство собственных электрокаров в 2025 году

По информации издания, на заводе будут собирать модели Citroen C5 Aircross и Peugeot 4008. В дальнейшем линейка может пополниться кроссбэком Citroen C5 X.

В декабре сообщалось, что на заводе стартовала сборка среднеразмерных кроссоверов.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что производство автомобилей на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге возобновится во втором квартале текущего года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Самойлов
ТЕГИ:АвтомобилиЗаводКалуга

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