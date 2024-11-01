«Будет перекос!»: Слова представителя ЦБ о «полезном» банкротстве вызвали недоумение

«Банкротство само по себе - это не очень хорошо. Банкротство – это крайний инструмент, которым может воспользоваться предприниматель или физическое лицо в бизнесе. Поэтому непонятно, почему это считается благом. Если человек стал банкротом, значит, он не смог выдержать напряжения банковской системы. Здесь, видимо, речь идет не о более эффективных компаниях, а о более крупных бизнесах. Потому что, в принципе, за бортом всегда остаются люди из малого и среднего бизнеса, которые не справились с предложенными условиями. Крупный бизнес выходит сухим из воды. По большому счету, именно он это и «придумывает» - как избавиться от конкурентов таким своеобразным способом. Экономика сама по себе не подразумевает существование без малого и микробизнеса. Поэтому все, что происходит, показывает, что или они хотят перетянуть одеяло на себя в каком-то своем секторе, или монополизировать отраслевые сегменты. Только это точно не принесет никому блага, а сделает перекос в экономике», - пояснила она.

Ранее кандидат исторических наук, автор Telegram-канала «Бовт знает» Георгий Бовт заявил, что Центробанк заинтересован в том, чтобы россияне сберегали, а не тратили деньги, в этой связи банки готовы предложить наиболее выгодные условия вкладов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

