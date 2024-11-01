«Будет перекос!»: Слова представителя ЦБ о «полезном» банкротстве вызвали недоумение
От банкротства в первую очередь пострадает малый бизнес, что выгодно представителям крупным компаниям, так как зачастую они сами придумывают различные механизмы для борьбы с конкуренцией, заявила НСН Янина Гришина.
Банкротство компаний и как следствие сокращение малого бизнеса не может стать «благом» для экономики, оно наоборот вызовет ее сильный перекос. Об этом НСН заявила представитель малого бизнеса Янина Гришина.
В условиях серьезных ограничений на рынке труда в России банкротства могут стать «благом для экономики», заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше», передает РБК. По ее словам, это приведет к «некоторому перераспределение в сторону более эффективных компаний». Гришина отметила, здесь, вероятно, идет речь не об эффектных компаниях, а о более крупных бизнесах.
«Банкротство само по себе - это не очень хорошо. Банкротство – это крайний инструмент, которым может воспользоваться предприниматель или физическое лицо в бизнесе. Поэтому непонятно, почему это считается благом. Если человек стал банкротом, значит, он не смог выдержать напряжения банковской системы. Здесь, видимо, речь идет не о более эффективных компаниях, а о более крупных бизнесах. Потому что, в принципе, за бортом всегда остаются люди из малого и среднего бизнеса, которые не справились с предложенными условиями. Крупный бизнес выходит сухим из воды. По большому счету, именно он это и «придумывает» - как избавиться от конкурентов таким своеобразным способом. Экономика сама по себе не подразумевает существование без малого и микробизнеса. Поэтому все, что происходит, показывает, что или они хотят перетянуть одеяло на себя в каком-то своем секторе, или монополизировать отраслевые сегменты. Только это точно не принесет никому блага, а сделает перекос в экономике», - пояснила она.
Ранее кандидат исторических наук, автор Telegram-канала «Бовт знает» Георгий Бовт заявил, что Центробанк заинтересован в том, чтобы россияне сберегали, а не тратили деньги, в этой связи банки готовы предложить наиболее выгодные условия вкладов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ДОМ.РФ перераспределил по IT-ипотеке лимиты на 7,3 млрд рублей
- В Москве открылась выставка к 100-летию Кукрыниксов
- Россиянка Шнайдер вышла в полуфинал теннисного турнира в Гонконге
- Правнучку летчика Чкалова заочно арестовали за призывы к терроризму
- СМИ: Две картины художника Энди Уорхола похитили в Нидерландах
- В Сербии восемь человек погибли при обрушении козырька вокзала
- СМИ: Ридли Скотт поработает над новой частью «Чужого»
- Минюст включил в реестр иноагентов публициста Архангельского
- Больше половины россиян отказались читать созданные нейросетями книги
- Российский футболист хочет стать подданным Норвегии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru