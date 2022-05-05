Британская налоговая служба отозвала у Мосбиржи статус признанной

Налоговая служба Великобритании отозвала у Московской биржи статус признанной. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Налоговая служба Великобритании лишит Мосбиржу признанного статуса

Служба считает неуместным сохранение статуса площадки «в свете сохраняющихся ограничений на операции на Московской фондовой бирже от имени инвесторов из Великобритании».

Меры британского ведомства вступят в силу 5 мая.

«Распоряжение сохранит статус существующих инвестиций для существующих инвесторов», — отмечается в заявлении налоговой службы.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Великобритания"московская Биржа"
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