Британская налоговая служба отозвала у Мосбиржи статус признанной
5 мая 202212:20
Налоговая служба Великобритании отозвала у Московской биржи статус признанной. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Служба считает неуместным сохранение статуса площадки «в свете сохраняющихся ограничений на операции на Московской фондовой бирже от имени инвесторов из Великобритании».
Меры британского ведомства вступят в силу 5 мая.
«Распоряжение сохранит статус существующих инвестиций для существующих инвесторов», — отмечается в заявлении налоговой службы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru